中國修憲刪國家主席限制 馬英九：國家主席非最重要

2018-03-13 13:36

〔記者林良昇／台北報導〕中國日前修憲刪除國家主席任期限制，前總統馬英九今表示，大陸的政治體系是黨總書記最重要，國家主席並非那麼重要，對實際權力運作沒有差別，他並非是贊成，但應了解對方的體系，要再作觀察。

馬英九今前往東吳大學演講「兩岸詐欺犯的共同管轄問題：送回大陸還是接回台灣」，馬一開始先對聽演講的學生進行調查，有46名學生認為應送到中國、88名學生認為應接回台灣，在馬演講後，則變成有108名學生認為應送到中國、17名學生認為應接回台灣，馬也高興地說：「謝謝大家對我的支持」。

有學生在提問時詢問馬對於中國修憲刪除國家主席任期限制的看法，馬英九回答表示，大陸有國家主席、總書記、軍事委員會主席，其中是黨的總書記最重要，其次是軍隊；國家主席改成不受連任限制，外界印象會不好，但對實際權力運作並無差別。

馬也提到，美國第一任總統華盛頓只做兩任，並非憲法規定，而是他主動立下憲政慣例，小羅斯福還因為二次大戰，總統做了三任多，美國後來才修憲規定總統最多只能做兩任；對岸的權力運作下，國家主席並非那麼重要，黨才最重要，他並非贊成，只是要了解對方的體系，再進行觀察。

學生也提問關於中國最近提出的惠台31項措施，馬英九認為，31項措施中有許多與當年未通過的服務貿易協定一致，政府應認真研究31項中哪些可以讓台灣人受益而非受害，比較能抓住兩岸交流重要因素。

馬英九表示，他主張兩岸交流互動擴大跟深化，並不太擔心台灣人才外流，因為一個懂得開放的民族才能吸收全世界的人才，台灣人才到大陸去沒有關係，因為台灣因為政策失誤，造成高等人才過多，去大陸可以解決失業問題，加強交流，沒什麼不好。

此外，媒體也在會前詢問馬英九關於「馬習會」機密檔案未移交的看法，馬僅表示，他的辦公室都已經說得很清楚了，沒有補充。