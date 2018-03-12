旅居瑞典台灣人：我們不想變成中國的一省

黃小芊旅居瑞典份外珍惜台灣核發的護照，她說，她說自己的出生地是台灣，但不是中國的一省。（黃小芊提供）

2018-03-12 13:57

〔記者陳鳳麗／電話採訪報導〕瑞典稅務局擬從今（12）日將台灣國名改為「台灣，中國的一省」，旅居瑞典的台灣人黃小芊積極尋求台灣親友協助連署，要求瑞典政府去除將台灣稱為「台灣，為中國的一省」，黃小芊說，旅居瑞典期間不希望申辦證件時，硬是要把出生地變成中國的一省，瑞典是中立國，希望能嚴守民主自由的立場。

因為先生在瑞典工作而旅居該國的黃小芊，到瑞典已8年，去年才從隆德搬到林雪平，她透露，旅居瑞典的台灣人散居在多個城市，但在228當天，瑞典稅務局逕自依ISO 3166規定，宣布把中華民國台灣的國名，改為「台灣，為中國的一省」（Taiwan,province of China），兩週後即今（12）日實施，旅居瑞典的台灣人只能用錯愕和痛心來形容。

黃小芊說，目前會長由瑞典人擔任的「瑞典台灣友好協會」，在網路上發動連署，為希望能有更多力量，才請在台灣的親友也協助連署，而據了解台灣駐瑞典的外交官員也到挪威，請在挪威的台灣人也參與連署。

黃小芊說，她很珍惜中華民國台灣的國名，也希望繼續能在申請的證件上填寫出生地是「台灣台中 ROC」，而不希望出生地變成「台灣，為中國的一省」。