習皇高票當選卻有2票反對 學者：一定會查出是誰

2018-03-12 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大昨（11日）以2958票贊成、2票反對、3票棄權，高票通過修憲，確定取消國家主席任期制，國家主席習近平也正式「登基」成為「習皇帝」。政大教授陳芳明則表示，投票結果出現的2張反對票，若真有人反對習近平的終身制，「不要擔心，習近平一定會查出是誰」。

陳芳明今在臉書表示，習近平高票當選在投票前就已經決定了，但投票結果竟然出現2張反對票，這是為了彰顯真民主嗎？還是習近平有真正的反對者？「如果黨內真的有人反對習近平的終身制，不要擔心，習近平一定會查出是誰」。

陳芳明指出，毛澤東在1949年高票當選終身主席時，也出現過1張反對票；當時人民代表有576名，卻得到575票，「不久之後，毛澤東透過全黨的追查，發現是張東蓀所投下的1票」，可以想像，張東蓀後來的下場有多悽慘。

陳芳明說，現在習近平追求終身制時，在2980代表（人大代表出席人數為2964人）中竟然有2張反對票，雖然習近平順利當選，但終於發現黨內還有2個人反對他；而以中共的嚴密檢查制度，一定能查出是誰投下那2張反對票。

陳芳明也說，如果那2張反對票是黨的授意，就應該不會有問題，「但如果是真的反對，以習近平的胸襟來看，下場恐怕會比張東蓀還要悽慘」。