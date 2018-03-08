中國祭惠台31條 陸委會：實質目的在「利中」

2018-03-08 18:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出惠台31項措施，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上表示，經陸委會與相關部會盤點，多數為過去既有的舊措施與宣示，並非單純惠台，而是具有「利中」的實質目的，旨在提升中國的經濟發展，吸納台灣的人才、資源與技術，具有政治統戰的意圖。而我方已逐一審視評估對我產業、人才與國家安全可能影響。

邱指出，初步看來，中國提出的惠台31條，有一半以上為過去曾提出或進一步擴大開放的措施，像是開放台灣民眾報名參加53項專業技術人員職業資格考試、81項技能人員職業資格考試，就是把既有的部分擴大，而以前參加資格考試的台灣民眾，實際可以執業範圍仍受限制。

邱強調，國安會與行政院已研擬相關的應處措施，針對產業、技術、人才與就業環境的政策，檢視現行法令的周延性，強化國家安全網的風險控管，避免受到中方惠台措施的不利影響，行政院下週也會提出相關的配套，對國人說明。

邱指出，兩岸各項交流合作，應符合兩岸法規，部分項目不是單方開放即可，必須要雙方一起相互協商才能促成。而雙方制度法規、市場與價值理念存有差異，中國並非民主自由社會，存在政治審查、市場潛規則，企業與民眾前往應評估存在風險與效應，而過去部分國人、業者與團體參與交流合作，遇到困難的相關的案例，政府也將適時掌握。

此外，對於傳出中國擬將二代卡式台胞證號比照中國民眾身分證號，增加至18碼，邱說，陸委會對此已有掌握，也注意到31條有擴大台胞證使用的相關事項，從以往中方相關作為來看，此舉有統戰與蒐集監控在中台民個資與隱私的疑慮。政府有關部門正加強相關證件安全與保密，並提醒國人注意，政府也呼籲中方不應以政治思維推動台胞證更動，以利遂行不當政治目的，讓兩岸人民心理距離愈來愈遠。