高思博「不賴」看板 現身街頭

2018-03-07 16:21

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選民調今晚登場，預計明天將可知道由誰勝出，而前立委高思博的看板也在昨日下午掛上，矗立於各大街頭，短短字「思博不賴」也蘊含一條新的政治路線。

自從市長選舉躍登媒體版面後，高思博一直是許多藍營支持者所期待的一位大將，只是儘管外界不斷詢問或勸進，高從未鬆口參選，而其父親、前台南縣長高育仁也曾表態不支持兒子參選。不過，高的看板於昨日下午悄悄地出現在台南各大路口，讓人好奇這是否為參選的訊號。對此，高思博表示，他正在努力爭取為市民服務的機會，積極支持大家認同。

不過，這樣的回應能視為參選？高思博指出，由於選舉等相關規則還沒定案，在賽局還沒出現前很難將自身定位為選手，但是這次選戰他認為只有泛藍整合，沒有黨內初選。

對於看板上「思博不賴」4字，高思博笑說，他認為他是一位不錯、有能力的人，所以才將自己推薦給大家，而且在大部分民進黨台南市長參選人，都放上與行政院長賴清德的合照時，「人人都依賴，獨我不賴。」

聽聞這項消息，前台南大學校長黃秀霜樂見其成，因為國民黨沒有分裂的本錢，肯定黨內菁英為大家服務；前市警局長陳子敬則說，民進黨搶成這樣，泛藍陣營也不能說畏戰，未來若是能透過在野陣營的整合，不僅讓市民有新選擇更給民進黨壓力，黨內初選並非頭過身就過。