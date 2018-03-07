法前總統府中國事務顧問訪台 關切M503與兩岸關係

2018-03-07 16:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國智庫亞洲研究中心（Asia Centre）主席、前法國總統府中國事務顧問迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）近日為考察亞洲情勢訪問台灣，並對中國啟用M503航線一事表達關切。對於中國不斷打壓台灣，迪蒙柳受訪時強調，「民主就是台灣價值」，作為民主政體，應多和民主國家做朋友。

迪蒙柳近日訪問香港與台灣，在台期間拜會國安會、陸委會、海基會與外交部等政府單位。

迪蒙柳指出，中國啟用M503是一個實際的問題，而台灣政府當然也會反映不滿立場，但台灣「反應過度」。他分析說明，因航權和海權一樣，重在協商，此案關鍵其實在於「主權聲索國的權力競逐」，針對國際民航組織已經批准的既有航路的交涉談判，比只能訴諸報復或批評其違反國際法更為務實。而台灣如果表現得像是「受壓迫、受害」，或是失序無措地尋求協助，反而在國際宣傳上落入下風。

迪蒙柳舉南海議題為例，「西方國家也沒有直接叫中國滾出南海」，在兩岸航空權上，美國慣常扮演調停角色，但迪蒙柳悲觀地認為，美國總統川普與以往的美國領導人不同，基於他目前的政策，已經不願意再居中調停大多數國外的事務。

對於中國不斷壓縮台灣的國際生存空間，迪蒙柳認為，台灣不必打悲情牌，也不要妄自菲薄，他對台灣的文化底蘊與制度很有信心。迪蒙柳強調，「民主就是你們的價值」，讓世界更了解台灣的自由與文化，就是最有力的宣傳武器。

他也提醒，台灣應該「多多交朋友」，例如在美國與日本領頭提出的印度太平洋戰略中，他分析認為亞洲區域內可能遇上民族主義橫亙在國界之間的問題。而此時，台灣作為民主政體，「當然要多和民主國家做朋友」，要看清楚民族主義可能成為合作的阻礙，甚或產生衝突。過往美國是亞洲的霸權，但當川普清楚表明「盟邦要保護自己」時，若這個霸權淡出卻被目前尚非民主化的國家填補，「對於亞洲就太可惜了」。