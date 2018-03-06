陳金德承諾補助宜蘭市1億元 解決淹水問題

2018-03-06 13:18

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市長江聰淵今天前往縣府縣務會議爭取重大工程計畫經費，宜蘭代理縣長陳金德承諾補助宜蘭市公所共1億元，針對市區排水、農水路和水利溝渠、清潔隊設備等等分2年追加預算加以改善。

江聰淵表示，宜蘭市農水路損壞情形嚴重，甚至影響行車安全考量，早期農水路有很多需要改善的地方，單靠市公所財源不足以解決問題，也讓許多里長代表詬病，因此提出盤點計畫，估計需要2000萬元，讓早期農水路獲得妥善改善，保障通行安全，也讓整體市容有更好的展現。

「整體側溝量體已經嚴重不足。」除了農水路以外，宜蘭市公所盤點排水系統的問題則需要2500萬元解決，江聰淵說，現況市區排水依照早期規劃施作，近幾年豪大雨和極端氣候影響，造成側溝量體不足，排水和下水道道路側溝沒有發揮整體功能，降雨造成市區淹水嚴重，更曾經讓宜蘭大學停車場淹水，緊急撤出車輛。

江聰淵指出，道路側溝和附屬設施維護工程則還需要1800萬元，利用這個機會一併改善排水系統阻塞清淤，清潔隊配合發包的民間廠商共同達成，才能有效率的執行，才不會造成排水系統阻塞，希望這3樣急迫性計畫縣府大力支持。

陳金德表示，宜蘭多雨，汛期颱風季節經常造成地方淹水，很多議員也要求解決淹水問題，因為水溝長度非常長，沒辦法立即清疏，這樣沒辦法每年汛期前完成，還有相關農水路問題，因此請宜蘭市公所針對水溝清疏提出報告。

陳金德說，縣府決定補助1億元分成2年，今年追加預算6000萬元，明年再編列4000萬元，針對水溝清疏、側溝整理、農路改善，和權責不明水利溝進行清疏，希望盡快完成改善，以後也會陸續邀請其他鄉鎮長列席縣務會議，提出問題和需求到縣務會議提報，縣務會議相關首長都在可以馬上解決問題。