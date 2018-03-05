中研院學者：蔣介石3/5派兵鎮壓 須負二二八最大責任

蔣介石在3月5日派兵手令回覆陳儀，「已派步兵一團、並派憲兵一營，限本月7日由滬啟運，勿念。中正」（記者陳鈺馥翻攝）

2018-03-05 16:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年為二二八事件71週年，蔣介石於1947年3月5日回覆台灣省行政長官陳儀的二二八請兵電文，親筆在派兵手令寫道「已派步兵一團、並派憲兵一營，限本月七日由滬啟運，勿念。中正」；中研院近代史研究所學者陳儀深今受訪表示，蔣介石選擇派兵鎮壓，後又拔擢鎮壓有功人員，須對二二八事件負最大責任。

「蔣介石的派兵造成二二八嚴重死傷！」陳儀深指出，二二事件發生後，陳儀在3月3日發請兵電報，要求趕快派訓練有素的軍隊來台，蔣介石3月5日回覆已派步兵一團，步兵一團就是3月9日抵台，負責來台鎮壓的21廿一師。

陳儀深提及，當時在國民黨內的「半山」台灣人，有建議蔣介石不要派兵，應派大員來台宣慰，但蔣介石選擇先派兵，派兵令更要陳儀不要掛念。

陳儀深形容，蔣介石和陳儀是密切的「夥伴關係」，一個請兵、一個派兵，蔣介石先派兵鎮壓後，直到3月17日前國防部長白崇禧才來台宣慰。

陳儀深強調，蔣介石更在日記中斥責「邊民畏威不懷德」，因當時台灣脫離日本統治才幾年，蔣視台灣人為邊民，認為不知道感恩必須給一記下馬威。

「蔣介石要負最大責任！」陳儀深指出，二二八責任歸屬報告已指陳元凶就是蔣介石，當年國民黨三中全會曾要求撤職查辦陳儀，但蔣介石力保陳儀，也不認為陳儀有錯，二二八事件後更沒有一個軍政首長遭到處分，彭孟緝更因鎮壓有功升官。

對於國軍用達姆彈對付台灣百姓一事，陳儀深也說，這是美國領事館副領事葛超智在書中提及，當時在台部隊胡亂開槍掃射，有一發子彈射進一位醫生家，當事人將子彈送到領事館，鑑定後確定為達姆彈。