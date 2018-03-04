蔡英文母辭世 柯文哲將配合私下致意

2018-03-04 10:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文母親張金鳳女士，昨天下午於家中安詳辭世，享壽九十三歲。台北市長柯文哲今早表示，由於總統家人決定不做公開儀式，會私下去致意，請總統節哀。

總統府發布新聞稿表示，蔡總統母親張金鳳女士，昨天下午在子女家人隨侍下，於家中安詳辭世，享壽九十三歲。並指，治喪期間，除至親故舊致祭將另為安排外，不設靈堂供公開追思弔唁，不舉行公祭，並婉辭花籃輓聯奠儀。

台北市長柯文哲今早出席文山區健走活動受訪時說，因為總統的家人說不做公開儀式，將會私下去致意，請總統節哀。

相關影音