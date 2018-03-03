無敵媽幫忙擺脫「菜英文」 總統：長大後還是很依賴她

蔡英文總統母親張金鳳下午病逝，享壽93歲。（擷取自蔡英文臉書）

2018-03-03 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的母親張金鳳女士今天（3日）下午在家中安詳辭世，蔡總統曾以「家有無敵媽」形容母親，家中「真正有魄力、英明果斷的人，是我媽媽」。她在2011年出版的《洋蔥炒蛋到小英便當》一書中更提到，小時候英文不好的她，是媽媽握著她的手一筆一筆，教會她26個字母；在她剛拿到駕照就撞車，導致沒人敢坐她的車時，也是媽媽自告奮勇陪她練車。

蔡英文總統母親張金鳳女士，今（3）日下午在子女家人的隨侍下，於家中安詳辭世，享壽93歲。在《洋蔥炒蛋到小英便當》一書中，，其中一篇「家有無敵媽」，詳細記載了蔡總統與母親的生活點滴，像是蔡英文小時候英文不好，就是在母親耐心陪伴下擺脫「菜英文」。在蔡英文拿到駕照後，首次開車上路就撞上公車，害得其他家人都不敢乘坐，當時也是只有母親自告奮勇陪她練車。

蔡英文表示，父親蔡潔生為人謹慎，大小事都要來來回回想幾遍，家中「真正有魄力、英明果斷的人，是我媽媽」，相較於一家人都和爸爸一樣個性冷靜、不愛講話，媽媽卻是個性鮮明、感情濃烈的女子，這也讓家裡每個人都會跟媽媽說心裡話。蔡英文還說，對媽媽的依賴到了長大也改不掉，像是衣櫃中的衣服，大部分就都是媽媽和姊姊買給她的。

蔡英文也曾提到，以前家裡汽車修理廠有10多位工人，但做事非常幹練的母親都親自張羅中餐，從買菜、燒灶、煮飯到清理都一手包辦。雖然如此，但父親蔡潔生在2006年世後，母親的身體和精神一下衰弱不少，有時心神恍惚，甚至記憶會交錯或失落。後來有時問媽媽事情，媽媽都還是跟以往一樣回說：「先去問你爸。」語氣彷彿天經地義一般，但她的心中不免有微酸的感覺。

蔡總統在2016年當選總統後，首次參加的畢業典禮演講，就回饋給母校中山女高，當時她回憶說，在她國三時，母親帶她到台北某個學校，希望她能和姊姊一樣，穿「綠色制服」，但後來她差兩分沒考上。甚至後來雖然很快樂來上中山女高，畢業時，媽媽卻沒出現，不過「媽媽現在嚇了一跳，因為沒穿綠色制服的女兒，現在是台灣、是中華民國的總統！」話才講完，全場一片尖叫歡呼聲。

小英回憶，她的無敵媽媽當年為了挽救她的破英文，從最基礎的ABC教起。（資料照）

總統蔡英文在2016年6月1日出席中山女高畢業典禮，致詞時勉勵在場畢業生要做個溫柔又有企圖心的人。（資料照）