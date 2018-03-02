泛藍下戰帖嗆「出來辯」 蔡丁貴這樣說…

2018-03-02 19:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕不滿蔣介石靈柩遭潑漆，國民黨青年軍等泛藍團體向自由台灣黨下戰帖，要求出來辯論。自由台灣黨主席蔡丁貴回應，先等對方心情平靜（再來辯論），也希望對方不要用怨恨、仇視的心態，對待政治主張不同者。

自由台灣黨、蠻番島嶼社等獨派社團，於2月28日朝慈湖陵寢的蔣介石靈柩潑紅漆、撕毀中華民國國旗。為此，國民黨青年軍、大陳島同鄉會等泛藍團體，今天（2日）到自由台灣黨黨部下戰帖，要求出面「辯論」，並提醒「在路上走路要小心」。

蔡丁貴表示，對方是統派，當然不會他們的主張，夥伴做這件事（潑漆），就照法律程序處理，何必來多嘴，要抗爭應去找政府，希望對方不要用怨恨、仇視的心態，對付政治主張不同者，一心只想報復、維持威權體制。

蔡丁貴說，對方看到心目中的偉人被羞辱，當然會不爽，但他們要打破威權現狀、體制，當然要付出一些（法律）成本，但（成本）不是由對方來決定的，應由法律來決定，要抗議應去找政府，找他們幹嘛。

對於對方的「提醒」，蔡丁貴認為這是黑道式的威脅恐嚇，是長期以來以獨裁威權的心態在恐嚇人民，也證明對方的威權心態需要被打破。他說，希望警方能站在台灣人民立場，維持社會秩序，並處理涉嫌恐嚇罪的行為。

至於是否會出面回應辯論，蔡丁貴先祝福日前摔傷的退役上校繆德生能早日康復，並表示「等對方心情平靜啦！」對方情緒激動，要如何討論，他們對付的是蔣介石的殭屍，與對方何干？