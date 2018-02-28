柯文哲爸媽出席竹市228追思音樂會 籲台灣要團結

新竹市政府在北大公園舉辦228追思紀念音樂會，會中柯文哲的爸媽柯承發與何瑞英也出席追思會，大家手持百合默哀，場面肅穆。（記者洪美秀攝）

2018-02-28 17:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府今天下午在北大公園舉辦228追思紀念會，台北市長柯文哲雙親柯承發與何瑞英與多名受難者家屬也都出席追思會，市長林智堅也與眾人手持百合，用默哀及歌聲來追思，期許透過真相的呈現，弭平傷痛，並走出過去的陰影，讓台灣有真正的愛與和平。

新竹市府下午在北大公園舉行228追思紀念音樂會，包括98歲的林嘉湧、87歲的柯文哲父母柯承發、何瑞英及86歲鄭詩禮和多名受難者家屬近百人都出席追思音樂會，場面肅穆莊嚴。

參與追思者一開始手持百合起立默哀1分鐘，為228事件的受難者默哀，也期許透過追思來撫平傷痛，讓台灣不要再有這樣的事件發生。

新竹市長林智堅先向在場受難者與家屬表達最誠摯的慰問，他說，今天是228事件71週年紀念，228事件，是台灣歷史上最悲痛一頁，而後的白色恐怖與戒嚴，更是嚴重壓迫台灣的自由、民主與人權，228事件所造成的傷害、烙下的傷痕，不應被遺忘，更不容許被竄改。

他說，有人會說，過去的事別再提，威權時期的是非功過，交給歷史評斷，但是沒有真相，該過去的永遠不會過去，當台灣所有政黨與族群秉持善良人性，共同面對苦難的過去，國家才能一起走向未來。

他相信台灣社會已有穩健的機制可以來討論歷史的真相，也期許大家能記取教訓，希望用愛與寬恕，促進社會的共融與共和，期許和平的光芒照耀台灣，讓過去的陰影遠離，也讓台灣走向真正的和平。

現年98歲的受難者家屬林嘉湧及86歲的鄭詩禮和柯文哲的父母柯承發、何瑞英也都在台上述說228事件發生時的情況，包括當時竹市機槍掃射的情形及躲避情況等，雖然想起那段歷史，讓人傷痛，但都期許台灣能有真正的愛與和平，社會能夠共融。

最後林智堅也與受難者家屬手持百合，並在薔薇婦女合唱團的歌聲帶領下，演唱多首台灣歌曲，最後一起敲響和平的鐘聲，期許台灣成為愛與和平的國家。

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