228追思家人 林義雄：選誰都跟我這個老頭子沒關係

2018-02-28 16:58

［記者張議晨／宜蘭報導］林宅血案發生至今已滿38年，前民進黨主席、慈林基金會創辦人林義雄，今下午前往北宜公路旁的林家墓園，默禱、追思，宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀也到場致意，面對宜蘭政局及選局，林義雄則一派輕鬆，他笑說，「選哪一個或不選哪一個，都跟我這個老頭子沒有關係」，至於最看好誰，林則回應，「在我眼裡大家都不壞」。

1980年的2月28日，林義雄的母親林游阿妹及長女林奐均，雙胞胎女兒林亮均、林亭均4人，在台北市的住家被人殺害，林奐均重傷，幸送醫後被救回，但事發38年，林宅血案仍未偵破，至今仍是懸案。

林義雄今與夫人方素敏及親友循例赴北宜公路旁的林家墓園，宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、監察委員田秋堇等人也都到場致意，與林義雄家人在悠揚樂聲中，獻花追思。

媒體提問對宜蘭縣政局看法，林義雄則一派輕鬆地說，「我已經脫離那個環境，不管那些事情」，「選哪一個或不選哪一個，都跟我這個老頭子沒有關係」。

記者追問，檯面上民進黨人選誰比較看好，林義雄則說，「你們（指記者）要看看哪一個比較好，但在我眼裡，大家都不壞」。

巧合的是，演唱詩歌當下，追思會場正好飄起細雨，直到上前獻花時，天空頓時放晴，陽光照亮林家墓園；林義雄笑說，「這就是天有不測風雲」，碰到壞事情也不用太傷心，要想通通都是好事情，這是福氣。

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