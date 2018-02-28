蔣中正棺柩遭潑漆 柯文哲：太激烈不好

台北市長柯文哲28日出席二二八中樞紀念儀式，會後受訪。（記者黃耀徵攝）

2018-02-28 16:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是二二八和平紀念日，有民眾闖入桃園慈湖陵寢，對前總統蔣中正靈柩潑灑紅漆。台北長柯文哲上午出席二二八中樞紀念活動後受訪，對此表示，可以互相看不順眼，但「就是算要罵，也是一個程度就好，太激烈的程度都不好。」

二二八中樞紀念儀式下午在二二八和平紀念公園舉行，柯文哲出席後接受媒體聯訪。柯文哲祖父為二二八事件罹難者，過去柯文哲曾在參加紀念儀式時痛哭失聲，今年則中規中矩照本宣科，念完致詞稿就冷靜下台，媒體詢問今年似乎情緒較為平淡？柯P沉默幾秒後僅說：「總是要讓整個社會，走出哀痛的心態。」

對於自己連兩年呼籲政府應公開資料，是否因認為政府沒做到？柯P說，把真相公開讓大家討論讓事件做一個結束，不要永遠都在猜忌，變成彼此折磨。

「我知道大家都很怕說要去追究誰要負責」，但他認為，可以不要預設立場說誰要負責，而是把真相攤出來，自然地去和平對話，這也是這兩個月跟兩位諾貝爾和平獎得主對話得到的建議，和平對話才有辦法解決問題，「如果去對話，很多事情不敢說百分之百解決，至少可以化解很多。」

對於桃園慈湖陵寢今天發生獨派團體以紅漆潑灑棺柩事件，柯文哲認為，可以互相看不順眼，但儘量不要動手動腳、更不要動刀動槍，就是算要罵，也是一個程度就好，太激烈的程度都不好。

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台北市長柯文哲參觀「二二八與我」特展，寫下「願仇恨不再發生！」7字。（記者黃耀徵攝）