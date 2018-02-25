談兩岸統一 馬英九：目前條件還不成熟

新同盟會25日舉行107年春節團拜聯誼活動，前總統馬英九應邀出席，並向與會者致意。（記者方賓照攝）

2018-02-25 12:17

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今表示，他在總統任內通過兩岸的23條協議，每一種協議都是廣義的和平協議，中華民國憲法就是一部統一的憲法，不排除統一選項，但不管哪方提出統一方案，都要採和平方式、民主程序，才能讓人民接受，但目前條件還不成熟。

馬英九今出席新同盟會春節團拜活動時致詞表示，中華民國憲法是在民國三十五年制定、三十六年施行；二次大戰後有4個分裂國家，南北韓、東西德都各自立憲法，都是「分裂」的憲法，但中華民國憲法是一部「統一」的憲法，行憲時中共還未建政，沒有兩個中國的問題，只有一個中國。

馬英九也提到，憲法增修條文裡提到，對兩岸的定位是一個中華民國、兩個地區，分別是台灣地區跟大陸地區，也為未來的「九二共識，一中各表」立下基礎。

馬英九說，他在總統任內積極推動兩岸的和解跟合作，通過23項協議，從開放直航、陸客來台、雙方共同打擊犯罪等，為海峽兩岸搭起和平之橋，「每個協議都是廣義的和平協議」，他任內也是兩岸隔海分治66年以來最和平繁榮的階段。

馬英九表示，1991年修憲時，憲法增修條文序言提到，是「因應國家統一前需要」，代表憲法增修條文是不排除統一的選項，但未訂任何時間表，未來不管哪一方提出國家統一方案，都必須採和平方式，遵守民主程序，才能讓台灣人民接受。

馬英九指出，統一條件還不成熟，兩岸必須擴大交流互動，創造有利條件，必須循序漸進才能水到渠成，揠苗助長就會欲速不達；現在兩岸情勢嚴峻，雙方進入冷和、冷對抗，讓人感到憂心，兩岸一定要從和解、和平、合作開始，才有前途。

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