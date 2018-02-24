二二八紀念活動 姚文智諷柯「台北市長參選人只有我來？」

2018-02-24 16:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件71週年，有意參選台北市長的民進黨立委姚文智今年照例參與紀念活動，並諷刺地問「市長候（參）選人只有我來嗎？」他表示，柯文哲身為台北市長，為二二八平反沒做很多努力，包含真相平反、紀念等，但柯（當選市長後）第一年有參與，第二年就跑去騎自行車，未來若成為市長，他還是會來參與。

鄭南榕基金會等48個獨派團體，繼去年二二八事件70週年舉辦的遊行活動後，今年照例從事件發生地天馬茶房舊址，一路走向行政長官公署（行政院），途中也為當年的政治受難者唱名，立委姚文智今年也現身參加。

姚文智受訪時，先是諷刺地問「（台北）市長候（參）選人只有我來嗎？」他說，自1987年起，他幾乎每年都參加紀念，以他現在能力，只能與大家在街頭上，希望新政府及未來的北市府，能對二二八歷史真相平反做出更多重大努力。

媒體問及柯文者也是二二八受難者家屬。姚文智說，他認為柯身為台北市長，許多為二二八平反的努力都沒做，包含是否能推出如韓國紀念光州事件的電影，但這幾年都沒在做，不必說誰是受難者家屬，重要的是能否在歷史中得到教訓、累積文化。

姚文智表示，台北市政府真的有能力可以做很多，包含鼓勵拍電影、真相平反與紀念，

話鋒一轉酸起柯文哲，「柯市長第一年有紀念二二八，第二年就跑去騎自行車，今天的活動（柯）還是可以來啊！」未來若成為市長，還是會來參與紀念活動。