二二八事件紀念遊行 鄭南榕胞弟盼轉型正義不要像司改一樣無力

獨派團體進行二二八事件71週年紀念行動，「台獨歐吉桑」史明坐輪椅領頭。（記者鄭鴻達攝）

2018-02-24 15:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件71週年，鄭南榕基金會等48個獨派團體，今天再度重回當年引發二二八事件的事發地天馬茶房舉行紀念遊行，沿途宣告事件受難者姓名。鄭南榕基金會執行董事、鄭南榕胞弟鄭清華表示，希望促進轉型正義委員會成員能符合期待，也盼轉型正義不要像司法改革一樣，做起來好像「無力、無力的感覺」。

由鄭南榕基金會、台灣人權促進會、陳文成博士紀念基金會、蔡瑞月文化基金會、台灣基督教長老教會、民間司法改革基金會、二二八事件紀念基金會等48個團體，共同發起「228。0 還原歷史。邁向正義－228七十一週年紀念行動」，今天下午登場，遊行隊伍由有「台獨歐吉桑」之稱的總統資政史明坐著輪椅領軍，眾人持布條、標語，從當年二二八事件發生地點天馬茶房出發，沿途經過專賣局台北分局、台灣廣播電台，最後走到行政長官公署（行政院），並肅穆地唱名事件中的政治受難者姓名。

鄭清華說，今年訴求仍是希望這塊土地上的人記得二二八這段歷史。他說，去年李明哲被失蹤、被綁票、被判刑及監禁，對台灣來說，這就是無形的二二八，已擴散到不只外來政權在台灣，是外在政權對台灣進行人權迫害。

對於「促進轉型正義條例」已三讀通過，鄭清華表示，條例總算是通過了，最重要的就是要先有促轉委員會，成員也希望符合民間期待，對於如何轉型正義，人事安排進行決心好像不夠強，希望不要一直讓民眾失望。

鄭清華說，轉型正義一定要強，這對社會有益，社會檔案也要公布，尤其是國民黨內相關檔案要透明，讓人民有知的權力。他強調，對於轉型正義，民間有點焦慮，對應轉型正義，希望不要像司法改革一樣，做起來好像「無力、無力的感覺」。

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