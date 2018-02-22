上海台辦主任李文輝來台遭拒 陸委會：爭議多

2018-02-22 18:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國選秀節目「中國新歌聲」去年9月在台大田徑場舉行，不過，卻發生濺血事件，當時中國上海市台辦主任李文輝人曾現身會場。李文輝原擬春節後訪台，不過，由陸委會等機關組成的聯審會並未放行。陸委會副主委邱垂正表示，李文輝來台頻率較高，引發台灣內部爭議也較多，這是聯審會綜合考量後共同決定。

針於「中國新歌聲」的相關爭議，陸委會去年曾表示，將進一步查明李文輝在現場有無做出不當或違反交流規範行為。據了解，李文輝近年來約半個月來台一次，在台大濺血事件後，李仍頻繁出入台灣，立委對李文輝密集訪台有不同意見，陸委會預算還因此遭凍結。

對於此次未核准李文輝來台，邱垂正強調，聯審會是依據申請人以往來台的活動狀況，以及這次申請事由、行程、活動內容，在符合台灣法令規範情形下，進行綜合考量。行政部門在審查案件時，對於這類案件會做好善盡把關責任，避免交流失序現象發生，以維護社會內部安定。

邱垂正指出，李文輝來台次數應該是中國台辦官員中頻率較高的，來台引發台灣內部爭議也較多。而台灣政府歡迎兩岸正常健康有序交流，希望中國大陸來台從事相關活動不要帶有特定政治目的或意圖，進而引發社會歧見、爭議。

被問未核准李文輝來台是否與強化人流管理有關？邱垂正說，不需要將政府未核准李文輝來台申請，與強化人流管理一事做連結。而據了解，中國北京市台辦官員年後提出赴高雄參加京台交流活動的申請，聯審會已經核准。

台北與上海的「雙城論壇」預計上半年舉辦，有記者追問，若李文輝以「雙城論壇」為由申請來台是否會遭拒？邱垂正表示：「這與雙城論壇無關。」