把脈台灣大道交通 市府研議部分路口禁止左轉

2018-02-22 16:41

〔記者張菁雅／台中報導〕為持續改善台灣大道交通，台中市政府交通局今日在道安會報提出方案，包括增加綠燈秒數、檢討路口左轉策略、調整公車行駛路線等。其中，交通局規劃在次要路口禁止左轉，但道安顧問何國榮認為應在主要路口禁止左轉，台中市長林佳龍則指示交通局，進行大範圍的車流量評估。

台灣大道是台中市4大易塞車路段之一，新光三越、大遠百周邊又是人潮熱點，假日人車爭道，成為民怨最多的路段。為了讓車流加速通過台灣大道，台灣大道從忠明南路至東大路沿線，自1月18日起，綠燈增加10秒。交通局表示，以文心路至東大路間為例，實施前，該路段尖峰時段平均旅行時間約910秒，離峰時段約700秒；實施後旅行時間平均減少122秒。

另外，交通局規劃在大墩路、東興路及太原路口禁止左轉；台灣大道慢車道部分公車路線，也規劃調整為行駛優化公車專用道。

何國榮指出，大墩路、東興路及太原路口是次要路口，而塞車都在主要路口，若次要路口禁止左轉，車流將轉移到主要路口，建議在主要路口禁止左轉，才能有效解決台灣大道車流壅塞問題。

他也說，除了要右轉的公車外，台灣大道的公車都應該行駛在優化公車專用道，否則每天有400多班公車行駛在慢車道，加上汽機車，慢車道當然會塞車。

對此，交通局長王義川表示，禁止左轉對整體幹道車流確實有幫助，但在台中市推動禁止左轉將充滿阻力，未來是在主要路口或次要路口實施禁止左轉，交通局會進一步研議；此外，由於台灣大道很多公車要右轉，不適合行駛專用道，目前是直行台灣大道的公車進入專用道，接著將納入長距離不轉彎的公車路線。

林佳龍指出，許多人向他反映台灣大道左轉車道塞車問題，到底是大路口或小路口實施禁止左轉，要確實評估好，當禁止左轉的路口增多，很多駕駛人就不走這條路，因此替代道路的分流及特定時間的車流量，都必須以更大範圍來做考量。