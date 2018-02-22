辜嚴女兒：從婦聯會帶走物品都是私人物品

為查婦聯會財務資料，黨產會「約詢前婦聯會主委辜嚴倬雲家人」，今天被約詢的辜嚴倬雲三女兒辜懷如召開記者會說明。（記者簡榮豐攝）

2018-02-22 16:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會內部戰火不斷，鷹派鴿派纏鬥未止息，主委雷倩一直對前主委辜嚴倬雲立場反覆感到不解，辜家小女兒今天出面召開記者會，強調從婦聯會帶走的物品都是辜嚴私人物品，因為問心無愧，一無所求所已辭去婦聯會相關各項職務，也不希望有心人士繼續傷害母親。

辜懷如說，今天早上去黨產會做第二次說明，在十多年前，媽媽由於房子重新裝潢，把一些物品寄放在婦聯會房間，後來交代她去整理私人物品，整理後把這些搬到另個貯藏空間，後來婦聯會主動聯繫還有代為整理的還要放進去，就讓他們自行貯存。

辜懷如說，去年12月初開始整理這些私人物品，留下了對家族有紀念的品項，其他物品跟資料都捐了、丟了、碎了，但很確定這些都是屬於母親的。而她也未發現有婦聯會帳冊、勞軍捐相關文件。她今天被約談時聽到婦聯會有人提出一個清冊，說把部分資料交給她了，她感到非常驚訝。

辜懷如表示，聲明中已經明確表示，並沒有請誰打包婦聯會資料，請這樣講的人提出清點明細、簽收紀錄等，因為要這樣移動，一定會相當適當程序並有紀錄，不可能空口說白話，也希望黨產會秉公處理，給大家交代。

辜懷如認為，母親若在婦聯會有做什麼不正當的事，那去年同意簽了行政契約，就不會面對這些狀況，也不會主動要求對婦聯會公開查帳，這些都是以往一直都有提到的，母親問心無愧，也要守住良善跟正義，所以辭掉婦聯會所有職務、也辭了四大基金董事及董事長，用行動表示一無所求。

辜懷如說，她為90多歲母親整理私人物品，整個過程坦蕩蕩，不應該勞煩社會大眾，也不希望有心人士傷害母親。至於婦聯會與母親的問題，辜懷如表示，她無法回答，對於今天約談的內容，她也稱不能夠透露。

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