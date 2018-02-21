民進黨禁止初選互相攻訐 蔡英文：違者不排除取消資格

民進黨中執會21日討論2018年直轄市議員提名作業選務相關事項及各選區提名名額，黨主席、總統蔡英文主持會議。（記者羅沛德攝）

2018-02-21 17:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨台南市長初選戰火越演越烈，黨內新系立委段宜康今天（21日）在臉書上點名「副議長」到台南警方分駐所「溝通」賭場；台南市議員邱莉莉也細數郭信良各種弊案，直言陳亭妃背後的郭信良有太多官司、借貸關係。民進黨中執會、選對會討論台南問題，發言人林琮盛轉述，黨主席蔡英文在中執會裁示，候選人應各自約束競選團隊及支持者的競選活動及行為，以避免擴大衝突、破壞民進黨形象，違者將依規定嚴以議處，「不排除取消初選資格」！

台南初選戰況激烈，共有前民進黨秘書長李俊毅、前台南市副市長顏純左、民進黨立委陳亭妃、葉宜津、王定宇、黃偉哲等6人角逐。

段宜康今天在臉書上指出，台南警方盯上學甲賭場，有一名副議長到分駐所「溝通」，警方向上級請示後，向副議長道歉。段宜康也希望，台南換了市長後，明年過年還能嚴格執法。不過，段宜康並未指這名「副議長」是否為台南市副議長郭信良。

力挺黃偉哲的4位台南市議員也在台南召開記者會，指陳亭妃和郭信良關係良好，若當選，台南市將「黑面執政」。黃偉哲發言人、台南市議員邱莉莉今天也在電台節目上指出，郭信良揹負許多官司與負面新聞，郭信良與陳亭妃是盟友關係，若陳亭妃真的當選，恐破壞清廉政治的文化。

陳亭妃在民視8點檔《幸福來了》軋一角，引發輿論熱議；郭信良則緊咬週刊報導黃偉哲國會辦公室主任疑似向業者侵佔3000萬元的案件。呼籲黨中央應該出面管控，否則只會讓市民對民進黨感到失望。

洪耀福解釋，選對會只處理「候選人」之間的紛爭，之前「初選監督小組」也曾經處理黃偉哲的檢舉案，後來其他候選人也都同意把攻擊的內容下架。不過這次攻擊和被攻擊的人都不是市長參選人，因此選對會今天討論，這種「黨員」間的糾紛，不過關係到「候選人」，是否要由中評會來處理。

洪耀福也坦言，台南的參選人自己都覺得很接近，所以初選很激烈，但事實上，民進黨創黨到現在，每次初選都很慘烈，他希望黨內同志不要這樣，支持者都在看，政治人物要對得起自己。

據轉述，蔡英文裁示，縣市長初選已進入最後階段，競爭激烈，候選人應各自約束競選團隊及支持者之競選活動及行為，以避免衝突擴大，破壞民進黨形象。

蔡英文重申，候選人及黨員同志遵守規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，民進黨黨員也應本於團結勝選之目標，不得惡意攻訐本黨參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消初選資格，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。

另針對二級黨部主委（地方黨部主委）和政務性黨工登記參與公職提名初選，蔡英文也裁示，依過去慣例，地方黨部主委和政務性黨工參加公職提名初選自即日起一律請假。