美重量級參議員高喊愛台灣 支持美台軍事互惠

美國聯邦參議院「臺灣連線」共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK，前左）率聯邦參議院及眾議院兩院軍事委員會議員及幕僚訪問團訪台，在外交部長李大維（前右）陪同下，接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）

2018-02-21 14:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議院「臺灣連線」共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK）率參眾議員代表團現正訪問台灣。殷霍夫今天受訪時熱情表示對台灣的愛，也提到美台貿易互動密切，擁有共同價值與利益，也互相需要。殷霍夫並提及將持續支持美台軍事承諾，幫助台灣增強防衛，除此之外，訪團會晤蔡總統時也當面建議，能源出口也是美台能夠開展合作的新領域，這也是訪團此行的主要目的。

殷霍夫率聯邦參議員朗茲（Michael Rounds, R-SD）、恩絲特（Joni Ernst, R-IA）、蘇利文（Daniel Sullivan, R-AK），以及聯邦眾議員凱利（Trent Kelly, R-MS）等人及軍事委員會幕僚，一行19人訪問台灣。殷霍夫率四名參眾議員，今天中午由外交部長李大維陪同，參觀台北賓館，也與總統府秘書長吳釗燮會談。

殷霍夫受訪時熱情地表示對台灣的喜愛，也透露訪團已經晉見蔡總統，「我們非常愛她」。殷霍夫特別提到，5名參眾議員都是軍事委員會成員，在美國會中長期處理軍事事務，而台灣與美國是互相需要的關係，「不是單向互動」；他強調美台是「最佳夥伴」，他們對台灣的愛也是「堅定的、不會削弱」，現在及未來都是如此。

殷霍夫直言，他們看見這個重要區域處於威脅之中，「我們在這裡是因為對台灣的愛」。被問及美國對台軍售議題時，殷霍夫重申，不論是F35或是F16，他們了解有許多武器製造商非常熱切希望和台灣達成交易，而他們在國會中也持續努力，為了使台灣增強自己的防衛能力，並與美國互惠互利。

除此之外，殷霍夫也說到，訪團會晤蔡總統時當面建議，能源出口是是在軍事之外，美國可以提供給台灣的互惠機會，幫助貿易平衡，也是美台能夠開展合作的新領域，這也是訪團此行的主要目的。

參議員蘇利文（Daniel Sullivan, R-AK）被問及美國的印太戰略時，也再次強調美國重視亞太地區盟邦，「我們在此發展已經兩百年，而且將開啟下一個兩百年」。

他說，川普總統的印太戰略是開放策略，不只與現有盟邦深化關係，「我確信包含台灣」，同時更是要擴大美國在這個區域內的同盟國家，包括民主價值與經貿成長都是戰略中的重要部分。