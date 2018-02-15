連推三短片 海軍賀年不忘防酒駕

海軍在春節假期前夕連續發布三支短片，其中一支呼籲官兵反酒駕。（擷取自海軍影片）

2018-02-15 09:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍在「中華民國海軍」臉書專頁發布3則動漫短片，期藉由以海軍現役艦艇為原型創作的動漫人物「田單軍艦－小田」及「西寧軍艦－寧寧」為主角，結合部隊政令宣導主題，將「防制酒駕」及「自我傷害防治」化作二則動漫短片，讓政令宣導不再生硬且更貼近年輕官兵產生共鳴，進而提升宣導成效。

另外，迎接農曆春節，海軍表示，小田、寧寧兩位動漫人物也合作一則賀年短片，以驅離年獸的傳說故事為基礎，強調在面對困境與威脅的複雜環境下，海軍官兵不論晝夜寒暑一定挺身而出捍衛國家守護家園，且日前花蓮鄉親遭逢地震災害，也希望藉由這則短片加上海軍官兵滿滿的心意，給花蓮鄉親們加油打氣，就像將年獸驅離般苦難遠離，共同攜手迎向充滿希望的明天。

海軍表示，動漫短片創作的難度遠高於一般短片拍攝，從原創人物設計、動畫繪製、故事劇情安排、角色配音及音樂音效等，各個環節都牽動整部動漫短片的質感，然而海軍文宣團隊仍不畏艱辛勇於嘗試，就是希望帶給海軍官兵及閱聽大眾一個全然不同的感受，其中堪稱動漫靈魂的角色配音，本次兩位主角小田及寧寧，就特別邀請活躍於社群媒體的專業配音「米娜」及「街頭配音」來為兩位角色注入生動的聲音演繹。

海軍表示，近期共軍遠海長航訓練及對我各項文攻武嚇，意欲壓縮我生存空間製造困境；且日前花蓮地區發生嚴重的地震災情，震撼了花蓮鄉親的心，有感於此，海軍今年的賀年短片特別結合民俗傳說「驅逐年獸」的故事，年獸就象徵我們目前所面臨的各種威脅與困境，驅逐了年獸，象徵突破困境遠離苦難，攜手迎向充滿希望的明天，海軍田單軍艦全艦官兵弟兄姐妹也在短片中代表全體海軍官兵，給遭逢震災的花蓮鄉親朋友們加油打氣，期盼盡早走出震災陰霾恢復正常生活。

動漫賀年花蓮加油

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旭海軍艦春節微電影-年夜飯