春節前一份民調掀波 民進黨台南市長初選火爆

2018-02-14 19:03

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長風波不停，立委黃偉哲陣營今日怒批立委陳亭妃陣營發布一份「誘導式民調數據」，結果與市民認知有落差，更直指台中市長林佳龍介入初選。對此，陳亭妃競選團隊發言人、台南市議員蔡旺詮表示，民調採取科學、公正的方法進行訪查，其結果也可受公評。

根據該份民調，黃偉哲支持度為22.6%排名第一，但第二名的陳亭妃也以22.2%緊追在後，相差不到1個百分點，差距更在誤差值之內，雙方可說是戰成平手。不過，黃偉哲競選團隊發言人郭國文質疑，進行民調的趨勢民調公司與林佳龍關係密切，而林也不斷出席陳亭妃的造勢活動，選在此時公布無疑是為了影響初選，並「建議」市政滿意度為六都之末的林先顧好市政，別再介入台南市長初選。

對此，蔡旺詮回應，陳亭妃勤跑基層密集走訪37個行政區，並認真傾聽市民需求，作為未來施政基礎與目標，也相信民調公司會採取科學公正的方法進行訪查，結果可受公評。

除了前2名分別為黃偉哲與陳亭妃之外，依序為市黨部主委顏純左6.9%、立委王定宇6.5%、前立委李俊毅3.0%、立委葉宜津2.6%。對此，顏純左表示，這份民調與內部民調有很大的差距，不會影響選戰的步伐；王定宇表示，可以理解聲勢落後的參選人想利用操作性民調拉抬，但選民可能不會接受，而民調公司涉入派系太深也相當不好。李俊毅回應，選前任何民調都具有複雜的目的，對其公正性保持懷疑態度；葉宜津則說，繼續努力，但最後的數字才是真正的結果。