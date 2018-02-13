姚文智同意姚立明：民進黨不拚北市長 影響議員選情

2018-02-13 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長選舉將近，民進黨在台北市長選舉是否與現任市長柯文哲合作，引發外界關注，國會觀察基金會董事長姚立明昨日指出，若民進黨最後決定不自提人選、禮讓柯文哲，北市議員的席次恐少5、6席。對此，有意參選台北市長的民進黨立委姚文智今日指出，民進黨支持者很多對柯文哲「道不同，不相為謀」的情緒，這樣當然會影響到議員的投票。

根據《中央社》報導，姚文智今日上午到東門市場掃街，受訪時他指出，很多民進黨支持者都對柯文哲有著「道不同，不相為謀」的情緒，民進黨還是要推出自己的候選人，只要有機制選出自己的人選，過完年時間都還綽綽有餘。姚文智強調，台北市跟其他縣市不同，講的是理念、價值、市政願景，只要按照大家的期待，並相信民進黨團結一致，就可以打贏這場選戰。

姚文智也談到東門市場改建議題，表示市場改建效率真的太慢，政府要扛起責任，思考如何創造整個地區最大利益，若市場能闢建混居式的社會住宅，市政府有很多工具，只是要不要扛起責任而已。姚文智更說，他問了里長，發現協調工作都交給里長，這是不對的，市府應該直接擔任實施者，不能把責任丟給別人，他直言，若是他擔任市長，「半夜都來看怎麼把東門市場改建起來，南門市場也一樣」。