63國與歐盟等國際組織 慰問花蓮震災

2018-02-11 13:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕花蓮強震過後，外交部今天表示，迄有63個國家，以及歐盟、東加勒比海國家組織、中美洲議會與中美洲統合體等國際組織向我慰問。外交部代表中華民國政府及台灣人民，對於各國政府、國際組織及民間友人的誠摯關懷，再次表達深摯謝意。

外交部今天表示，花蓮地震後，國際社會持續關切我災情發展，來自各國政府高層、政要、國際組織及各界民間友人的誠摯關懷與深切慰問，讓台灣人民充分感受到國際社會的真誠友誼。

外交部統計，截至昨日下午5時為止，計有：美國、日本、加拿大、吉里巴斯、諾魯、吐瓦魯、澳大利亞、斐濟、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、帛琉、菲律賓、新加坡、泰國、越南、比利時、波士尼亞及赫塞哥維納、捷克、法國、德國、教廷、荷蘭、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、瑞士、瑞典、英國、貝里斯、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、古巴、厄瓜多、墨西哥、巴拿馬、秘魯、委內瑞拉、蒙古、布吉納法索、史瓦濟蘭、約旦、科威特、俄羅斯、土耳其等63國及歐盟（EU）、東加勒比海國家組織（OECS）、中美洲議會（PARLACEN）與中美洲統合體（SICA）等國際組織向我國表達關懷與慰問。

外交部代表中華民國政府及台灣人民，今天早上再度發布新聞稿，對於各國政府、國際組織及民間友人的誠摯關懷，表達深摯謝意。