國際人權組織關切李明哲案 家屬盼爭取國際聲援

李明哲妻子李凈瑜拜會國際人權團體,爭取國際支持(李明哲救援大隊提供)

2018-02-08 13:01

〔記者彭琬馨/台北報導〕李明哲救援大隊昨(7日)與國際人權聯盟(fidh)、人權觀察(Human Rights Watch)歐盟分部等國際人權團體見面。李凈瑜向各團體表訴求,盼能協助她要求中國給予入境探視李明哲的權利,陪同前往的駐歐盟兼比利時代表處大使曾厚仁也說,盼國際團體能持續關注本案,協助家屬及民間團體的救援與後續倡議行動。

李明哲救援大隊成員邱伊翎、黃怡碧與李明哲妻子李凈瑜,昨上午拜會包含國際人權聯盟(fidh)、國際人權無疆界組織(Human Rights without Frontiers International)、人權觀察(Human Rights Watch)歐盟分部、國際聲援西藏運動(International Campaign for Tibet)在內的國際人權組織。

邱伊翎表示,目前中國對於人權捍衛者的人權侵害是「系統性」的侵害,包括外國人的逮補、境外逮捕、擴張法律管轄權等等,盼各國際人權團體能把此個案納入年度人權報告與遊說工作中,讓歐盟各國能更理解中國當前對人權侵害的程度。

李凈瑜則向國際人權團體提出包含請求關注李明哲健康權與對外通信權、要求中國應給予入境探視權、請求國際組織能寫信、精神支持李明哲等四項訴求。

國際人權團體則分別就李明哲的人權倡議行動,律師權、監獄、縮短服刑期間的法律程序、李明哲在三月十九日當天如何被發現失蹤的詳細情況,仔細詢問;此外,國際人權團體也就李明哲審判當日情況,進行仔細的了解。

救援大隊此行預定出席聯合國特別人權機制下的「強迫失蹤工作小組」會議,報告李明哲案。