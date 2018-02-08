勞軍捐非不樂之捐？ 管仁健拿證據打臉馮翊綱...

婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，引發正反兩極辯論。圖為婦聯會外觀。（資料照）

2018-02-08 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會日前遭不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，引發「相聲瓦舍」團長馮翊綱不滿，公開批評黨產會「泯滅良知」。對此，文史工作者管仁健發文諷刺馮翊綱言論，強調婦聯會徵收的勞軍捐無法源依據、無明細可查，才在順應民意下廢除。

馮翊綱日前發文抨擊黨產會，認為婦聯會的資產是由民眾及工會所捐，用於建設眷村照顧民眾，不但形容黨產會是「強盜」，更痛批「硬要說當時（半個世紀前）捐錢的好人是『不樂之捐』？你怎麼知道？」

管仁健在臉書以「高級外省人的低級騙術」為題，批評馮翊綱以耍流氓的方式來挑撥省籍情節，質問「你知道當年有多少老兵是從未住過一天眷舍的嗎？你知道其他外省賤民租屋在本省人社區裡是怎麼活到今天的嗎？」

對於稅捐是否為「不樂之捐」，管仁健提到，早在1958年，戲劇公會就向省議會陳情，不要強徵「軍眷住宅附券」；1988年，高雄市進出口公會決議抗繳長期以來去向不明的費用，台南市進出口公會隨後響應，影響遍及全國，各地進出口公會紛紛決議抗繳，最終因勞軍捐缺乏法源依據，婦聯會無明細單據可查，純屬不樂之捐，順應民意廢除。

管仁健諷刺地說，「這樣說高級外省人一定還是不信，沒關係，三天後本魯公布當年陳情與抗繳勞軍捐的剪報，證明這是不折不扣的『不樂之捐』，大家再來回顧一下高級外省人的低級騙術吧！」