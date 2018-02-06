「國民黨無人望其項背」 吳志揚：是諷鄭文燦花錢

2018-02-06 16:22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委吳志揚昨接受廣播節目專訪時表示不選桃園市長，並說桃園市長鄭文燦的經營「國民黨無人可望其項背」，吳志揚今表示，原意在於反諷鄭文燦花錢，是批評鄭文燦，他未來也會配合黨的輔選工作全力以赴。

吳志揚今發布新聞稿表示，關於近日桃園市長選舉之紛擾，吳志揚重申參選與否的關鍵確實在於父親的身體狀況及反對參選之態度。並澄清於廣播節目上所謂「誇讚」鄭文燦經營，「國民黨無人可望其項背」的說法，是斷章取義。原意在於反諷鄭文燦花錢、給資源的方式。若聽完全程錄音檔，就會發現幾乎都在批評鄭文燦。

吳志揚表示，鄭文燦的執政風格人盡皆知，標準的撒錢、綁樁、收割、剪綵。且財政毫無紀律可言，只會亂花錢、亂舉債。此外，桃園升格後重大建設一點進展都沒有。例如航空城政策，選舉時完全否定縣府團隊的努力，而3年後送出的案子與原案有何不同？

吳志揚說，鄭市府硬要把已核定的鐵路高架化變成地下化，致使原定2017年早就可以縫合的城市遙遙無期。再者，捷運綠線工程，若維持原規劃，在他卸任後第一年早就可以動工，中壢火車站也早就改建完成並通車，如今卻一點影子都沒有，令人感嘆。

吳志揚也說，縣長卸任後，已在桃園培養近60名政治新血從事公共事務。仍會持續負責為桃園建立可長可久的根基。並重申未來無論擔任任何職務仍會兢兢業業，並全力配合黨的輔選工作，全力以赴。