蘇貞昌選新北市長？侯友宜：像昨天的大地震

侯友宜出席獨居老人圍爐活動，熱情的與長輩合影。（記者何玉華攝）

2018-02-05 15:07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜今（5）天中午參加獨居老人圍爐活動，被媒體追問綠營有意讓前台北縣長蘇貞昌回鍋參選市長？侯友宜「喔」，頓了一下才說，「我的老長官如果能到新北市選舉，就像是昨天的大地震，會讓人嚇到！」

至於他自己何時宣布參選新北市長，侯友宜說，每天把自己的工作做好最重要，「人生永要備戰、不求戰，更重要不會懼戰、不畏戰，隨時做好準備」。