電視政見發表會 翁章梁控國民黨介入民進黨嘉縣長初選

翁章梁拿出照片，質疑國民黨議員、黨工等介入民進黨初選。（記者林宜樟翻攝）

2018-02-04 16:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長民進黨黨內初選今天舉辦電視政見發表會，參選人前農委會副主委翁章梁指控，國民黨已全面介入本次初選，有國民黨議員、黨工等公開支持對手嘉義縣議長張明達，他質疑「國民黨主席吳敦義是不是已下令要介入民進黨初選？」此舉違反政黨民主，破壞政黨政治。

並未參加電視政見發表會的張明達回應，此為不實抺黑，他長期支持民進黨，輔選過蔡英文總統等，自己做人基本原則是不分黨派全民服務，不拘泥意識型態，避免社會分裂，本來就有不分黨派的朋友，「難道有國民黨友人挺我，就要遭人抹黑嗎？並指對方也有國民黨人士相挺，他不願就此議題互指，是盼初選後能維持黨內團結。

翁章梁今天下午2點在民視轉播的電視政見發表會中質疑，目前國民黨全面介入民進黨初選，過去國民黨的地方派系，有組織、有系統的公開介入，並不是少數、更不是個案，包含大林鎮議員吳思蓉、前嘉義縣青工會總會長簡嘉億，多次公開支持對手或穿上對手的競選外套掃街，「我這邊要問吳敦義主席，是不是吳主席你與黨中央下令？

把介入民進黨當成國民黨的選舉策略？」這已經嚴重違反政黨民主，更是破壞台灣的民主制度，他表示不會讓國民黨利用民進黨初選而讓黑金復辟、讓嘉義走回頭路。

被指公開支持張明達的國民黨縣議員吳思蓉回應，民進黨黨內初選是全民調，無藍綠之分，她只是在初選階段把自己的觀點與感受告訴鄉親，並沒有所謂國民黨全面介入；吳思蓉說，張明達當議長不分黨派，鄉親有需要議員反應，不管藍綠他都會盡力幫忙，並強調這是初選，等國民黨推出縣長人選，她當然會回鍋支持國民黨人選；她也說，許多活動場合，剛好是張明達邀一起敬酒致意，「如果翁章梁揪我我也會一起敬，但他沒邀過我」。

前嘉義縣青工會總會長、民雄鄉民代表簡嘉億回應，他已卸任總會長快3年，張明達是他的結拜兄弟，雖然分屬不同政黨，但全民調不分藍綠，在初選階段他當然可以幫忙，此為個人行為；他並質疑翁章梁未來若當選縣長，「是不是只照顧綠的不照顧藍的？」

翁章梁指出，政見發表會讓候選人報告政見和理念，遺憾對手並未參與，民主政治應透過平台發表對話和辯論，沒參加政見發表會是不負責任的行為；他並提出成立新農業發展委員會，幫助農民在資金、技術、行銷和農業保險部分，以及邀請NPO組織到嘉義縣設點協助長照2.0等。