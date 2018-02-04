台大稱管中閔論文非正式 教授協會籲教部立案調查

台大校長當選人管中閔的合法性遭外界質疑。（資料照）

2018-02-04 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長當選人管中閔的合法性遭外界質疑，經台大學術倫理委員會確認後，認定管中閔的研討論文並非正式公開發表或出版的論文，決議不立案調查。針對此事，北美洲台灣人教授協會與台灣教授協會發表聯合聲明，質疑此說法顛覆學界常規，今後若是非正式出版品的學術會議還有規範可言？要求教育部等各單位，根據違反學術倫理案件處理辦法，盡速立案檢視該篇論文。

兩協會聲明指出，以大學自治的精神，原本期待台灣大學能盡快自我調查，釐清真相，然而台大學術倫理委員會卻認定該篇論文非正式論文，拒絕立案調查，甚至越描越黑。聲明強調，台大被認為是台灣學術研究的領頭羊，但繼前校長楊泮池因論文共同作者造假放棄連任後，準校長管中閔又爆發抄襲學生論文疑雲，校方卻不嚴肅以待，試圖以打馬虎眼方式蒙混過關，不但影響校譽，也對台灣學界帶來負面示範。

文中批評，在楊泮池事件爆發後，教育部、科技部在台大設立違反學術倫理的新處理程序，楊泮池卸任前也揭牌「台大誠信辦公室」，然而現在證明這些規範和機構形同虛設，面對違反學術倫理的爭議，上下竟以鴕鳥態度處理，用莫名其妙的解釋躲避檢驗，從中研院到教育部、科技部、台大，看不到有人願意做最基本的檢驗。

兩協會認為，此案不僅是台大內部的事，更是全體學人的事。兩協會目前已特別成立學術倫理審查小組，仔細比較爭議的兩篇論文後，做出結論供各界參考，目前初步發現外界質疑並非空穴來風，有待權責機關提出有公信力的調查。