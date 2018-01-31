國民黨澎湖縣長徵召暫緩 賴峰偉參選記者會被迫延期

2018-01-31 17:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本今日徵召前縣長賴峰偉，重新披掛上陣參選澎湖縣長的中國國民黨，傳出因基隆初選民調搞烏龍，加上黨內同志擺不平，中常會決議暫緩，連帶使今日下午召開的賴峰偉參選記者會也被迫延期，地方上出現重新公開民調的呼聲。

一波三折的國民黨澎湖縣長人選，經澎湖縣黨部委員開會，決議建請中央以勝選為考量，徵召前縣長賴峰偉回鍋參選，並提出民調數據賴峰偉以44.5勝過陳光復的26.9，黨內互比也勝過其他4人，但前澎湖縣黨部主委鄭清發質疑民調不公，未將其列入候選人之一；馬公市長葉竹林也強調不惜脫黨參選到底。

由於鄭、葉兩人不願接受整合，都揚言要參選到底，尤其是葉竹林想依循本屆當選馬公市長模式，脫黨選舉，讓國民黨選情陷入苦戰，在黨內同志無法整合，瓜分藍營票源之下，對戰擁有執政優勢尋求連任的縣長陳光復，賴峰偉恐也無能為力，因此國民黨中常會希望先行整合再提出人選，使得賴峰偉最後是否能出線增添變數。

針對藍營澎湖縣長初選亂象，地方重量級人物建議，改為公開民調，將有意願參選的選將納入，除了賴、葉、鄭等人外，還有旅外企業家陳大松、許明仁等人都納入，由候選人及黨中央各自指定民調公司和題目，採互比式和對比式交叉數據，候選人可派人前往現場監督，維護民調的公平性。