挺姚文智參選幫忙操盤？ 姚立明有條件！

姚立明向姚文智喊話，應該要先有作為，不該只是憑空講要參選。（資料照）

2018-01-31 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕曾幫助柯文哲當選2014年台北市長的國會觀察基金會董事長姚立明，昨天表示若民進黨立委姚文智參選北市長，願任他的競選總幹事，消息一出後，引起各界討論，姚立明今天下午也再度上節目說明此事，並強調「姚要參選到底，我才可能參與幫忙，若他不被提名，就不選，我當然沒有人可幫」。

姚立明今天下午到政論節目《前進新台灣》說明，他昨天答應替姚文智操盤之過程，他表示，當時他有說明，若候選人沒有決心，支持者就沒有熱情，所以昨天他鼓勵姚文智，「必須先有決心、意志力，大家就會幫助你」，隨後主持人也詢問他是否幫忙，他一口答應，「不過要先有候選人才有總幹事，姚文智要參選到底，我才可能參與幫忙，若他不被提名，就不選，我當然沒有人可幫，若不提名他仍然選擇參選，我當然義無反顧繼續幫他」。

姚立明說，他的觀察，民進黨基層有一股不滿柯P的聲音，「他們的選票無處去，就要有人承接這些選票，我覺得這是民進黨本身不能辜負的對象，這群人是死忠的民進黨支持者，他們卻無所適從，姚文智曾說過不惜脫黨參選，這增加這群人很大的意志」。

姚立明向姚文智喊話，應該要先有作為，不該只是憑空講要參選，有了作為才會讓人覺得「幫你是值得的，因為你大概會選到底，否則人家捐錢也不會捐給你」、「你要下定決心，參選到底，我們就力挺到底！」

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