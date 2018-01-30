新設住都中心三讀 首推世大運選手村接管轉型

2018-01-30 16:36

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會今三讀通過制定「國家住宅及都市更新中心設置條例」。住都中心未來將在內政部的監督下成立，協助推動社會住宅與都市更新業務；開張後首務，就是接管轉型為社會住宅的世大運選手村。

依新法規定，住都中心是由內政部監督的行政法人，經費來源為政府捐助，主要來自都市更新基金、住宅基金、新市鎮開發基金；但只要基金盈餘逾一百五十億元時，應回撥給三基金。董事、執行長均由行政院聘任，政府機關代表必須過半。

民進黨團總召柯建銘表示，住都中心不得接受私人捐獻，以維持其公正性，其董、監事適用「貪污治罪條例」，包括關係人在內均不得與住都中心有交易行為。

內政部次長花敬群表示，未來內政部營建署是負責都更的政策與法制，住都中心則在多層次的監督下推動業務，包括董事長、執行長均為官派，且一定要內政部同意才可執行都更案。其核心概念就是，鬆綁政府希望推動的事。

他解釋，不同於顧問公司追求利潤極大化，住都中心會考慮公共利益，因為是執行政府的意志，效率會大於顧問公司。

他說，住都中心不會具有類似行政處分的公權力，只有活化現有的政府資產，或是代為管理社會住宅。執行社會住宅業務，是協助買不起房子者；推動都更，則是協助有房者增進居住品質。