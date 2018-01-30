新寢室、餐盤機器洗 花蓮新營區拚募兵

陸軍花東防衛指揮部復興北營區配合募兵制營區整體規劃，志願役寢室方面滿足「一桌、一床、一櫃」使用空間。（記者黃耀徵攝）

2018-01-30 12:15

〔記者涂鉅旻／花蓮報導〕國防部今日在花蓮進行「春節加強戰備演訓」，除在花蓮復興營區舉辦反登陸相關操演外，更邀請媒體到復興北營區參觀新式營舍。花蓮防衛指揮部表示，為配合國防部募兵制政策，因此推動「一桌、一床、一櫃」空間，讓官兵不用再雙層床爬上爬下，擁有個人書桌以後，也可利用時間空檔自修，充實學養並擘畫未來人生。

另外，花蓮復興北營區為增進官兵用餐衛生與品質，因此設置每小時可清洗三百個餐盤的履帶式三槽洗碗機，清洗完畢後立即消毒，讓官兵不必像以往一樣，用完餐後得自己清洗餐盤。另外，伙房也打造水幕式油煙系統，藉油煙碰撞將油滴分離，達到清淨空氣目的，也可確保炊爨時更加有效率、衛生。

陸軍花東防衛指揮部復興北營區配合募兵制營區整體規劃，志願役寢室方面滿足「一桌、一床、一櫃」使用空間。（記者黃耀徵攝）

陸軍花東防衛指揮部復興北營區配合募兵制營區整體規劃，伙房配置有水幕式油煙系統。（記者黃耀徵攝）