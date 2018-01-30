東航、廈航宣布加班機不飛 民航局：未申請取消

東航、廈航今天陸續發布聲明，取消今年春節加班機，我民航局回應，知道有這個聲明，但兩家航空公司尚未取消申請。圖為廈航班機。（資料照）

2018-01-30 11:04

〔記者陳宜加／台北報導〕因M503航路爭議，交通部民航局祭出反制手段，暫不核准中國東方航空、廈門航空共176班兩岸春節加班機申請，且審核沒有期限。由於距離2月2日加班機開始只剩4天，東航、廈航今天陸續發布聲明，表示被迫、不得不取消今年加班機。

我民航局回應，知道有這個聲明，但兩家航空公司尚未向民航局取消申請。如果兩航有此決定，後續民航局將會配合交通部與相關部門，啟動疏運配套。

廈航聲明表示，截至目前，廈航根據兩岸旅客需求申請兩岸春節加班計畫，台灣民航主管機構依然暫不予以核准，無法持續等待台灣有關部門的答復，將被迫取消70班春節加班機，將提供免費退票與改期服務。

廈航也批評台灣當局，拿民眾權益作為籌碼，拒不批復春節加班計畫，導致數萬名台商春節無法舒心回家，表達強烈的不滿與譴責，希望台灣政府順應民意，滿足民眾迫切需求，不要人為阻撓民眾的返鄉步伐。

東航今也宣布取消加班機，表示今年安排106班加班機，較去年同期增長近6成，預計乘載近4萬名旅客，但因春運接近，為避免造成旅客損失，不得不宣布取消春運加班航班，同時再次譴責台灣一意孤行的做法。