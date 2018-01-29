民調變第一卻神隱 宋瑋莉現身駁棄選

2018-01-29 16:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長初選民調結果翻轉，逆轉勝的議長宋瑋莉卻從昨天下午就神隱，大家都在臆測，她是棄選了嗎？宋瑋莉今天下午在國民黨基隆市黨部現身，面對記者提問，宋瑋莉公開否認棄選，她委婉的答覆說她相信黨中央，一定會公平公正，協調出結果。

由於謝立功昨天晚間要求拉高到黨中央出面調查，國民黨中央黨部副秘書長杜建德領軍，把出錯的全方位民調公司再找來，並請宋瑋莉和謝立功及介文汲3人都到場，還原民調真相，並強調這份民調是有效的；杜建德強烈譴責全方位民調公司，並強調一定會依循法律途徑求償，為國民黨的傷害要一個公道。

外傳昨晚包含國民黨副主席曾永權在內的黨務高層，都致電關心宋瑋莉，外界也質疑說，宋瑋莉神隱是否就是不想選。

宋瑋莉今天下午在記者會上公開說：「大家有從我的口中聽到這句話嗎？」，宋瑋莉駁斥不選傳聞，記者追問那為何神隱？宋瑋莉說，她跟謝立功一樣，兩個人的心情就像是洗三溫暖，她本來在谷底，一下子變成雲端，她神隱是因為不知如何回應。

記者進一步追問說「議長是否會如外傳要退選？」宋瑋莉笑出來指著謝立功說，這應該問他，怎麼會問我，謝立功說，他們會再協調；大家有共識，團結拚勝選，檢視民調電訪光碟無誤，將藉由協調出一人來選。