國民黨民調謝立功出線 林右昌︰期待君子之爭

2018-01-28 15:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長黨內初選民調結果公布，登記1號的前移民署長謝立功出線，將代表國民黨披掛上陣，挑戰民進黨籍的現任市長林右昌，這將是兩人第2次對決；針對國民黨初選結果將由謝立功代表出征，林右昌簡短表示，「恭喜！也期許這是一場高品質的君子之爭」。

2014年基隆市長選舉，原提名人前議長黃景泰涉及弊案被國民黨撤銷提名，黃景泰以無黨籍參選，國民黨臨陣換將，改提前移民署署長謝立功；選舉結果，民進黨籍林右昌以10萬1010票出線，黃景泰拿到3萬914票，謝立功獲5萬2198票。