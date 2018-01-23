建國黨主席古文發宣布參選台北市長

建國黨主席古文發（前排左一）宣布參選台北市長。（記者郭安家攝）

2018-01-23 12:09

〔記者郭安家／台北報導〕在幾十名獨派人士陪同下，建國黨主席古文發上午於北市府大樓前宣布參選台北市長，首先挑戰台北市長柯文哲「兩岸一家親」立場，並對總統蔡英文所提「要等柯文哲回頭」說法表示「可恥」；眾人高喊「脫柯換古」、「零容忍參政！」。

總統蔡英文上三立節目「鄭‧知道了」，在受訪中提到「等他（柯）回頭」；古文發批評蔡英文，如果「等他回頭，現在全國同胞想到妳（蔡）還繼續當總統，可能也搖頭吧！」；古文發指應該更強力監督，讓所有市民主人感受北市往前走、走向世界進步城市。

台灣幸福國家連線召集人紀文清到場聲援，說他身為民進黨黨員，也覺得蔡英文說法很可恥，怎麼可以等柯文哲回頭呢？等柯回頭，古文發就當選；過年以後他將赴民進黨中央黨部，叫蔡英文不要兼黨主席。他說，蔡英文近日曾說沒人會排除中共攻台可能性，但一個月前還相信中共不會攻台，而國安團隊造成民眾不安，應集體辭職。

對於今年將在台北舉辦的台北、上海雙城論壇，古文發說，一定會參與、強力監督，尤其看柯文哲做了什麼，還會「做一些抗議」，他強調，合作城市一定要平等對待。

建國黨參選記者會，還吸引台灣未來黨主席謝岳良、台灣幸福政黨大聯盟言論自由聯盟主席蕭忠漢、現為新住民團體的社會改造黨主席徐竹民等數十位獨派人士到場。記者會前眾人拉著「一邊一國」布條，持「要保持模糊 要玩兩岸親親請投其他人」、「要真民主 反共產黨恐嚇」標語，引起路過中國觀光客好奇駐足，一旁中客說「好啦！看完熱鬧我們走。」