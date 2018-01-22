蔡英文：政府改革像急行軍 下階段推長照 解決低薪

2018-01-22 23:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在今晚播出的電視專訪暢談改革，強調行政團隊面對改革像是急行軍的狀態，接下來社會安全網的建構像長照像社會住宅，像就業問題，以及社會很擔心的低薪的問題，這些都是下一個階段急行軍要做的事情。

總統說，整個行政團隊其實在某一種程度，幾近乎是一個「急行軍」的狀態，因為我們有很多改革的事情要做，社會也累積了很多的問題，如果不處理的話，這個社會的繼續發展的續航力，一直都被阻塞住，換句話說，如果不面對這些過去的問題，真的不能打好未來的基礎。為什麼前幾任總統都沒有去做，就是因為他們覺得困難，或者社會氛圍及社會條件沒有成熟，既然大家把票投給我們，就必須去做這些事情。

總統也解釋，在時間的壓力比較大，這種急行軍的情況下，會讓很多人很不能夠習慣，也覺得有一種程度被傷害到，這個「我們都覺得非常的抱歉」。

談到下階段的改革事項，總統說，接下來包括社會安全網的建構，像是長照、社會住宅、就業問題等，以及社會很擔心的低薪的問題，這些都是政府下一個階段「急行軍」要做的事情。但她也說，有些事情條件沒成熟，去硬逼的話反而不好，所以會抓住機會來臨的時候，把要加速的項目全力來做。像是長照產業，因為需求很高，進度和時間表都往前移了。

總統也澄清長照財源沒有不足的問題，以今年整年的菸稅的收入，以及贈與稅的收入，加上八、九十億元的長照基金，是足以涵蓋現在的需求。所以長照的問題，她跟行政院長賴清德都有一個共識，就是這是我們最優先的而且要加速執行的項目。

對於賴清德正處理的「五缺」問題，總統也表達支持態度說，它不是一個浮面的問題，而牽涉到很根本性社會結構的改構。