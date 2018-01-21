落實「國機國造」 漢翔董座：高教機6/1開始組裝

前國防部長蔡明憲（右）邀請漢翔公司董事長廖榮鑫（左）進行專題演講。（記者張菁雅攝）

2018-01-21 16:16

〔記者張菁雅／台中報導〕由前國防部長蔡明憲成立的台圓文教基金會今天邀請漢翔公司董事長廖榮鑫演講，針對台灣航太產業與國防自主進行座談。廖榮鑫指出，為落實「國機國造」，漢翔公司接受國防部委製的新式高教機將於6月1日開始組裝，預計109年6月底執行首飛。

台圓文教基金會今天舉行年會，特別邀請廖榮鑫專題演講「台灣航太產業的發展與國防自主政策的落實」。蔡明憲在引言時表示，中國軍力持續增強，中國國防預算每年平均以8.5％的速度增長，以前預算金額是台灣7、8倍，現在已達14倍多，台灣除了增加自主防禦的能量外，建議美日要積極與台灣建立協同防衛台海、南海及東海的和平安全機制。

廖榮鑫則在演講時指出，國防部共編列預算686.4億元，自研自製66架新式高教機，其中，漢翔公司取得641億元，將自今年6月1日開始組裝，預計108年首架原型機出廠，109年6月底執行首飛，115年完成全數交機。新式高教機將以國鳥－台灣藍鵲－做為意象，因為台灣藍鵲的領域性強、防禦性強，且團結合作。

廖榮鑫也說，發展航太產業需要人才、練兵場與柴火，因此漢翔積極與大學成立產學聯盟，岡山廠區的發動機機匣三廠（ECMC）90％是國產工具機，同時到處接訂單，目前有150個專案，而一架飛機未來30年的後續性能提升、維修等費用將是製造的2.5倍。

他同時指出，漢翔已新進757位工程師，可延續「國機國造」的技術能量，未來最多可提供2000個工作機會；此外，高教機供應鏈也成形，第一階段已有58家供應商簽約。