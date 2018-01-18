綠委籲推提案參與WHA 外交部：從未鬆懈

2018-01-18 12:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕第142屆世界衛生組織執委會將於本月22日召開，民進黨立委劉世芳等人今與台灣醫界聯盟共同召開記者會，呼籲外交部應積極洽請友邦或友我國家，在本月召開的執委會中提案，讓台灣欲成為世衛觀察員的聲音被世界聽見。儘管外界殷切期盼，出席記者會的外交部國組司副司長王良玉仍表示，目前沒有打算在執委會提案，而是將主力放在參與今年的世界衛生大會，並強調這是經審慎考量後的決定。

出席記者會的台灣醫界聯盟執行長林世嘉指出，國際間已逐漸淡忘我國非WHO會員一事，台灣能在國際上曝光的機會就是WHO執委會與大會，執委會不提案、等於喪失露出機會；林世嘉強調，外交部應請我國在執委會中的友邦史瓦濟蘭、多明尼加，協助台灣提案加入，否則若等到三、四月苦等邀請函，在最後一刻才推動二對二辯論，可能淪為形式、「都只是打假球而已」。

民進黨立委劉世芳表示，台灣人的健康不需要中國點頭，中國籍的秘書長已經在去年卸任，政府應該積極作為；民進黨立委王定宇則強調，台灣在執委會提案目的是要「凸顯議題」，就算表決沒通過也沒關係，若台灣默默不出聲，中國會照顧台灣的荒謬想法，就會逐漸被外界接受。

王良玉表示，政府今年推案的優先目標就是希望能出席世界衛生大會，只是具體的作法無法每一步都公開，但政府在推動台灣參與世界衛生組織的議題中從未鬆懈。