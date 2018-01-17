促正視PM10惡化 跨黨派立委籲環署南遷救空污

跨黨派立委召開記者會呼籲環保署正視PM10惡化問題。（記者彭琬馨攝）

2018-01-17 11:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣空氣污染日益嚴重，跨黨派立委劉建國、陳宜民、徐永明，今與台灣健康空氣行動聯盟舉行記者會，直指與PM2.5同列為一級致癌物的PM10惡化，且出現南部比北部嚴重的問題。民進黨立委劉建國表示，中南部居民長期受到空污影響，環保署應遷往中南部，才能在當地定時定點提供相關因應作為，呼籲新政府應對空污展現決心。

依據台灣健康空氣行動聯盟提供的報告指出，去年雲林以南的PM10年均值全面惡化，還出現北部改善、南部惡化的情況，加深南北原先的空氣品質差距，台北/雲林的差距甚至達到2008年以來的新高。

國民黨立委陳宜民表示，高雄大林蒲地區之前有1800多人做健康檢查，發現有腫瘤等疾病，但當地有2萬多人，呼籲大家要早期健檢，早期治療，民眾也需要補助，除了地方政府，中央部會在空污費上，應專款專用、有所分配。

時代力量立委徐永明則說，PM10大部分是由本地的粉塵、移動污染源產生，來自境內而非境外，環保署不該把責任往外推，徐永明說，除究外環保署乾脆搬到南部去，看狀況會不會改善；徐永明也批評，立院這次臨時會未把「空氣污染防制法」列入，雖說列為下會期優先法案，但「立院說優先法案都是說說而已，政府是不是要更積極作為」。