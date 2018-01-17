黃鼠狼給雞拜年！中國網路民調全面支持小英連任

中國天涯社區論壇發出網路調查，竟有高達97%網友支持蔡英文連任台灣總統。（圖擷取自天涯論壇網頁）

2018-01-17 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕即使中國官方不斷的台灣文攻武嚇，還有部分媒體不斷唱衰，但是，根據中國《天涯論壇》的一項網路調查，截至今天凌晨的結果，竟然有高達97%的網友支持蔡英文連任台灣總統，跌破所有人眼鏡，這項調查原本持續進行中，不過，當本文一披露後，網站調查即以「很抱歉，您没有权限查看该内容.無法進入」為名，不讓網友查看調查結果。

在中國《天涯論壇》「你支持蔡小英連任麼？？？？」的網路投票中，出現令人意想不到的情況，這項調查是從1月11日發出，而至今天凌晨，支持蔡英文連任的有1552票（97%），不支持的由42票（2%）。該調查目前仍在進行中。

但是，網友的支持蔡英文連任的原因則很有趣，網友指「我觀察了很長時間，小英還算是條漢子，敢硬剛到底，台灣就是需要這種精神，支持她」、「支持，只有她才能把台灣搞亂」，也有網友想武統台灣「我現在特反感詐騙的國民黨！對民進黨反而沒有合作的包袱！…所以支持菜菜總桶繼續執政！」

更有趣地是，中國媒體紛紛報導這項調查，但重點都擺在「懲罰台獨」。