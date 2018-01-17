壓制中客不見效《日經》：北京對台政策可能轉變

《日本經濟新聞》報導，中國遊客正在重返台灣。圖為中客來台熱門景點阿里山國家森林遊樂區。（記者曾迺強攝）

2018-01-17 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多知名景點如墾丁、太魯閣的遊客數大跌，許多人將原因歸咎於中客不來。《日本經濟新聞》則刊登一篇報導指出，中國遊客正在重返台灣，暗示北京的政策可能出現逆轉。

《日本經濟新聞》報導，蔡英文2016年上台後，中國開始減少赴台旅遊人數，藉此對台灣施壓。比起前任馬政府8年期間，中客來台人數增逾10倍，2015年達到約420萬人次，佔全台遊客數約40％，蔡英文執政後中客來台急遽下降。

不過，根據台灣旅遊局的資料，去年8月中客來台人數在連續16個月衰減後，首次成長，10月和11月則連續兩個月增長了20％以上。截至去年11月止，中客來台人數已連續4個月超越前年同期。

報導提到，來自其他國家的遊客也增加，抵銷了中客減少衝擊，整體來台的外國遊客人數僅略有下降。特別是韓國遊客大幅增加，2016年比前一年上升了34％，接近90萬人，這一趨勢在2017年也持續。許多人認為，越來越多韓國人選擇到台灣度假，因為擔心北京對首爾決定允許美軍部署防禦導彈系統的報復措施。

此外，馬來西亞和菲律賓的來台遊客也在增加，蔡政府為了減少台灣對中國的依賴，擴大為東南亞國家遊客提供30天免簽證服務，以吸引旅客。

報導指出，由於韓國等其他國家來台旅遊人數增長，北京因此判斷限制赴台旅遊的政策，幾乎沒有預期的效果，因此很有可能調整對台策略。