獨家》中視交易案查金流 傳訊中投財務協理黃士庭

本月11日下午，檢方以證人身分傳喚負責中投財務的協理黃士庭到庭說明。（記者錢利忠攝）

2018-01-16 12:01

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署調查國民黨三中黨產案，針對余家時期的中時集團，當年以榮麗公司名義包裹買下國民黨華夏公司所持有的三中股權，最後卻反悔只買中視，為釐清國民黨與榮麗之間的交易，有無涉及非常規交易，中視資產有無遭賤賣等疑點，本月11日下午，檢方已以證人身分傳喚負責中投財務的協理黃士庭到庭說明。

2004年間，華夏控股因投資虧損負債20多億元，國民黨原計畫引進花旗銀行旗下亞太梧桐創投公司的資金接手華夏及中投，但隔年交易破局，後來傳出保力達、統一、富邦及中信集團均對中視股權虎視眈眈，國民黨卻趕在2005年12月24日、廣播電視法規定黨政軍退出媒體的最後期限，以40億元包裹出售三中股權給余家的榮麗公司。

後來余家反悔不買中影、中廣，國民黨又於隔年4月簽下增補契約協議，同意只出售中視股權。檢方比對最初的三中交易案買賣合約，發現原始契約中，華夏只持有中視股權33％，但到隔年4月簽下增補契約協議時卻已增至37％，以當時股價推算，國民黨「多賣」了約1億多元的股權給余家。

針對中視交易是否涉及賤賣等疑點，國民黨政策會執行長蔡正元也曾向檢方供稱，曾向中視第二大股東保力達報價12億元，比中視買家余建新的8.9億元出價還高，但台北地檢署並未發現保力達與中投之間有交易意向書，關於此部分疑點，檢方先前也已傳喚曾協助承辦三中交易案的中投協理曾忠正作證釐清。