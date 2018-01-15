空污管理排除中小學校 學生恐成「人體空氣清淨機」

空污問題嚴重，立委今天質疑，環保署執法慢半拍，導致高中以下學校的校園空氣污染成為室內空氣污染防制的漏網之魚。（許智傑辦公室提供）

2018-01-15 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕空氣污染問題備受關注，立委今踢爆環保署公告空氣品質管理場所時，竟排除高中以下學校。民進黨立委許智傑批評，學生特別需要空氣品質保護，活動區域卻成為管制的「漏網之魚」；國民黨立委陳學聖也批評環保署「捨近求遠」，呼籲「孩子的健康不能耽擱」；全教產也擔憂孩子成為「人體空氣清淨機」。環保署坦言學校的確還沒公告，因為學校污染源不多，將和教育部合作研商。

空氣污染日益嚴重，民進黨立委許智傑與國民黨立委陳學聖今天與全國教育產業總工會一同召開記者會踢爆，根據「室內空氣品質管理法」規定，主管機關應逐批公告將學校等11類場所漸進納入室內空氣品質公告場所。然而環保署於2014年、2017年兩次辦理場所公告，大專院校、藝文場館、交通轉運站和商場等，皆被納入公告範疇，但高中以下學校卻始終被排除在公告名單之外。

許智傑批評，環保署自己都強調室內空氣品質不佳對兒童的傷害最為深遠，還引用WHA的報告強調兒童特別需要空氣品質上的保護，而教室以及校園內的室內活動中心是學童們日常活動的熱點，但直到今天這些場所仍是管制「漏網之魚」，環保署心口不一的做法令人費解。

教育部現仿美國模式推動校園升空污旗，當空氣品質指標達紅色警示，高中以下學校及幼兒園應停止戶外體育課。但有空污旗卻沒有將學校列入管理場所，陳學聖批，也不用升空污旗了，乾脆升白旗投降。陳學聖說，這麼多場所都列入了，相對簡單的學校卻沒列入，批評環保署「捨近求遠」，呼籲「孩子的健康不能耽擱」。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平也批評，2016年全國嚴重空污的11縣市都在台中以南，區域內中小學學生共約92萬人，但中央部會消極不作為，使中小學生健康默默受損。全教產無法接受孩子們成為一台台「人體空氣清淨機」。全教產以及出席委員共同呼籲環保署，應立即將中小學教室納入符合室內空氣品質法的公告場所，確保中小學校園的空氣品質，給孩子們安心呼吸的權利。

環保署空保處簡任技正吳正道說明，環保署管理空污分室內及室外，室內場所一旦納管，就需要達到標準。吳正道說，目前學校的確還沒公告，因為學校污染源不多，都是來自四周，後續將和教育部研商，再看如何處理。

教育部資科司專門委員邱仁杰則說，現行做法是將空污嚴重區的學校列為個案輔導，空污旗也是個指標，讓學校參考是否停上體育課會或停辦運動會。學校如何對抗空污問題一事，則由環保署指導，未來若公告，將協助學校執行法令。

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