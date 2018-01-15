婦聯會和解生變？傳辜嚴倬雲返國拒辭4大基金董事長

辜嚴悼雲（右）傳拒辭婦聯會旗下4大基金董事長職位。圖為她與前總統馬英九（左）出席振興醫院50周年慶。（資料照，記者劉信德攝）

2018-01-15 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會與內政部、黨產會預定在今天協商簽署行政契約備忘錄，對契約做最後確認，但是，新傳出的消息指出，婦聯會前主委辜嚴倬雲自美返台，發聲明指她「從頭到尾就反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解」，並拒辭婦聯會旗下4大基金董事長職位，使得婦聯會解散、捐產國庫一事，再度生變。

《聯合報》報導，其關鍵是，婦聯會在與內政部簽署行政契約之後，契約草案要送婦聯會會員大會及婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院及台北婦女會的華夏基金會等4大基金會董事會「公決」，若4大基金會不簽字，契約無法完成。

報導指出，辜嚴倬雲發出聲明，指「和解的前提必須明確斷定婦聯會不是任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產」，並強調「婦聯會的財產不是不能查，但是不能由行政單位違反憲政精神，片面用獨裁政體的方式來扭曲清算，當時想法是一旦走向法律訴訟，所有的資訊在公正的司法面前攤開，可受司法和歷史的檢驗，所以她寧願被撤換，也不願意簽下一個不明不白的和解書」。

報導指出，辜嚴倬雲在去年底從美國以影本傳真辭去婦聯會4大基金董事長職位，但在年初返國後，又通知婦聯會不辭了。

即使紛擾不斷，但報導引述不當黨產處理委員會發言人施錦芳說法，指不清楚辜嚴倬雲的相關作為，還是朝一月底簽約方向處理。