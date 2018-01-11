震撼彈！劉世芳退出高雄市長初選

2018-01-11 14:24
立委劉世芳下午召開記者會說明退出民進黨高雄市長初選原由。（記者張忠義攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長陳菊力挺的民進黨立委劉世芳今天下午在臉書宣布退出民進黨高雄市長初選。劉世芳說，「因為支持我，陳菊市長飽受攻擊。令人痛心的是，連一本單純的回憶錄都被和初選扯在一起，無庸置疑的政績也被扭曲被懷疑。陳菊市長飽受委屈，我相信很多人和我一樣感到不捨。我更擔心，激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心。」
「因為深愛高雄，一年多前，我決定參選市長；也因為深愛高雄，今天我忍痛決定不參加初選。」劉世芳下午4時將在立委服務處召開記者會，向支持她的市民說明。
劉世芳臉書全文：
不捨價值扭曲 忍痛勇退
因為深愛高雄，一年多前，我決定參選市長；也因為深愛高雄，今天我忍痛決定不參加初選。
世芳從政三十年，為民主奮鬥，堅持作對的事，未曾畏懼。在民進黨最落魄的時候，在台灣人失去自信的時刻，陳菊市長找我來高雄，我們一起舉辦了史上最成功的世界運動會，一點一滴地改造這座城市，從高雄開始，把台灣贏回來。高雄經驗，讓我刻骨銘心。能夠跟陳菊市長共同打造高雄價值，是我此生最大的光榮。
我決定參選高雄市長，就是要延續改革的理想，貫徹正在上升中的高雄價值。一年多來，無論在市區還是在偏鄉，我都能感受到市民殷切的期待以及熱情的支持，給了我很大的鼓舞。我的支持度穩定上升，但對立也不斷激化。在初選前的關鍵時刻，我必須作一個困難的決定。我要不要為了勝選而進一步升高選戰的對立？
因為支持我，陳菊市長飽受攻擊。令人痛心的是，連一本單純的回憶錄都被和初選扯在一起，無庸置疑的政績也被扭曲被懷疑。陳菊市長飽受委屈，我相信很多人和我一樣感到不捨。我更擔心，激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心。
翻轉高雄，需要凝聚所有的力量。需要團結，而不是分化，需要市民對未來充滿希望，而不是現在就開始失望。不能讓民進黨因為初選競爭而分裂，不能讓陳菊市長因為支持我而繼續受到傷害，不能讓12年來所凝聚的力量就此散掉。因此，我作出一個痛苦的抉擇，決定不參加高雄市長的初選。
但是，高雄進步的腳步不能停止。請每一位溫暖相挺的高雄人，為我們堅信的價值繼續奮鬥。請不要懷疑高雄可以改變命運、實現夢想。請不要因為一時的失望而動搖了改革的信念。
為高雄打拼、為台灣奮鬥，這是我一生所堅持的價值，不曾改變，也不會改變。各位朋友，讓我們在不同的戰場上，為共同的信仰繼續努力。謝謝大家。
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立委劉世芳退出高雄市長初選，下午召開記者會說明。（記者張忠義攝）
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民進黨高雄市長參選人首場電視辯論會，5位參選人陳其邁（右起）、林岱樺、劉世芳、管碧玲、趙天麟出席辯論。其中劉世芳今天下午在臉書宣布退出民進黨高雄市長初選。（資料照，記者簡榮豐攝）
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劉世芳臉書宣布退出高雄市長黨內初選。（取自劉世芳臉書）