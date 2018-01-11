震撼彈！劉世芳退出高雄市長初選

不捨價值扭曲 忍痛勇退

因為深愛高雄，一年多前，我決定參選市長；也因為深愛高雄，今天我忍痛決定不參加初選。

世芳從政三十年，為民主奮鬥，堅持作對的事，未曾畏懼。在民進黨最落魄的時候，在台灣人失去自信的時刻，陳菊市長找我來高雄，我們一起舉辦了史上最成功的世界運動會，一點一滴地改造這座城市，從高雄開始，把台灣贏回來。高雄經驗，讓我刻骨銘心。能夠跟陳菊市長共同打造高雄價值，是我此生最大的光榮。

我決定參選高雄市長，就是要延續改革的理想，貫徹正在上升中的高雄價值。一年多來，無論在市區還是在偏鄉，我都能感受到市民殷切的期待以及熱情的支持，給了我很大的鼓舞。我的支持度穩定上升，但對立也不斷激化。在初選前的關鍵時刻，我必須作一個困難的決定。我要不要為了勝選而進一步升高選戰的對立？

因為支持我，陳菊市長飽受攻擊。令人痛心的是，連一本單純的回憶錄都被和初選扯在一起，無庸置疑的政績也被扭曲被懷疑。陳菊市長飽受委屈，我相信很多人和我一樣感到不捨。我更擔心，激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心。

翻轉高雄，需要凝聚所有的力量。需要團結，而不是分化，需要市民對未來充滿希望，而不是現在就開始失望。不能讓民進黨因為初選競爭而分裂，不能讓陳菊市長因為支持我而繼續受到傷害，不能讓12年來所凝聚的力量就此散掉。因此，我作出一個痛苦的抉擇，決定不參加高雄市長的初選。

但是，高雄進步的腳步不能停止。請每一位溫暖相挺的高雄人，為我們堅信的價值繼續奮鬥。請不要懷疑高雄可以改變命運、實現夢想。請不要因為一時的失望而動搖了改革的信念。

為高雄打拼、為台灣奮鬥，這是我一生所堅持的價值，不曾改變，也不會改變。各位朋友，讓我們在不同的戰場上，為共同的信仰繼續努力。謝謝大家。